Масштабная парусная регата стартовала в Нижнем Новгороде (фото)



В Нижегородской области рассматривается несколько вариантов строительства спортивной базы парусного спорта. Об этом стало известно во время церемонии открытия VII этапа Национальной парусной лиги.

«Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов строительства спортивной базы парусного спорта», - заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 8 сентября во время церемонии открытия VII этапа Национальной парусной лиги.По словам главы региона, Нижегородская область сохраняет традиции навигацкой школы и приобщает к ним молодых ребят: малыши пробуют свои силы на швертботах, ребята постарше практикуются на серьезных учебных судах «Седов» и «Крузенштерн», а взрослые спортсмены участвуют в Национальной парусной лиге.«Я рад, что нижегородские спортсмены стали заметны на российском уровне парусного спорта, но они все еще отстают в мировом плане. Самое главное, что мы намерены им помогать, и сейчас рассматриваем несколько вариантов, каким образом можно построить хорошую базу. Я в свое время занимался строительством базы в Московской области и знаю, как это делается. Думаю, что мы в ближайшее время с этой задачей справимся», - отметил глава региона.На соревнования приехали более 100 спортсменов в составе 21 команды из России, среди которых победители и призеры олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, члены олимпийской сборной РФ со всей страны – от Калининграда до Владивостока.В этом году соревнования яхтсменов в рамках Национальной парусной лиги уже прошли в Сочи, Севастополе, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге».Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев добавил, что Национальная парусная лига впервые проводится в Нижнем Новгороде. «Яхтинг – это образ жизни, для которого нет ограничений ни по полу, ни по возрасту. В этом виде спорта могут проявить себя не только мужчины, но и девушки, и даже дети. Например, у нас в Нижнем Новгороде очень популярна Международная детская парусная регата, в которой принимают участие школьники из разных стран, - заявил Евгений Лебедев. - Губернатор озвучил планы о строительстве школы для яхтинга. Я очень надеюсь, что сбудется мечта тысячи нижегородцев, которые хотят заниматься этим видом спорта».«В моем представлении яхтинг - это один из лучших видов спорта, потому что он формирует командный дух, учит принимать самостоятельные решения, формирует инженерный склад ума», - добавил советник генерального директора гос.корпорации Росатом Александр Табачников.Яхтсмены отметили высокий уровень организации соревнований в Нижнем Новгороде и позитивно оценили сам город. Участники команды из Екатеринбурга заметили, что «не первый раз в Нижнем Новгороде, и город красивый, чистый и уютный». А нижегородцы в предвкушении уникальных соревнований: Нижний Новгород с его водными просторами создан для проведения парусных регат. Так Артем Иванов узнал о соревнованиях заранее и утром пришел с друзьями на открытие регаты. «Обязательно вернусь сюда завтра», - добавил он.VII этап Национальной парусной лиги пройдет в регионе до 10 сентября. В мероприятии принимают участие спортсмены на яхтах класса J/70 - это современный гоночный болид с экипажем 4-5 человек. Гонки проходят с пересадками, чтобы каждая команда встретилась со всеми соперниками.Также гостей парусной лиги в течение всех дней лиги ждет развлекательная программа с аниматорами и аквагримёрами, клоуном, детскими подвижными играми, батутом и бассейном с радиоуправляемыми моделями яхт, после чего состоится торжественный запуск воздушных шаров, посвященный 350-летию российского государственного судостроения. На сцене около катера «Герой» пройдет концерт группы Ocean Jet и Яны Блиндер.