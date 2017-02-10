Масленицу в Нижнем Новгороде будут отмечать на двух площадках

Масленицу в Нижнем будут отмечать на двух площадках. Об этом сообщила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова.

Масленичные гуляния в этом году будут проходить сразу на двух площадках — Площади Горького и Щёлоковском хуторе.

Они начнутся на площади Горького 25 февраля в 13.00, а закрытие масленичной недели, по традиции, пройдет в воскресенье 26 февраля на Щёлоковском хуторе. В эти дни будут организованы: праздничная торговля, тематические мастер-классы , конкурсы, концерты и традиционные для масленичных гуляний соревнования. Такие как " наруби дров», «сложи поленницу» и тому подобные. К празднику планируется закупить игровой комплекс, который установят в конце сквера на площади Горького. Это будет детская зона, в которой будут работать аниматоры и волонтёры. Саму площадь Горького перекроют для движения транспорта, а монтаж праздничных декораций начнётся с первого выходного дня — 23 февраля. Сжигание чучела Масленицы обещает стать необычным, к этому процессу привлекут пиротехников. Службы быстрого реагирования в этот день будут работать в особом режиме.