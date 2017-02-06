Марафон уроков счастья пройдет в Нижнем Новгороде

10:37 — 14.02.2017

 Алина Малинина


Уроки счастья, актёрского мастерства, музыкальной импровизации, робототехники и многие другие мастер-классы можно посетить на уникальном благотворительном марафоне в Нижнем Новгороде 19 февраля, в воскресенье.
Цель марафона - социализация детей с инвалидностью.
В числе педагогов - ведущая театральных студий, арт-терапевт и художник, детский психолог и социальный педагог, преподаватель ментальной арифметики и многие другие преподаватели, которые проведут множество самых различных уроков — включая уроки физики химии, русского языка, технологии и так далее. Их задача — привить любовь к знаниям. Будут работать также плотницкая, гончарная и ткацкая мастерские,

Марафон будет проходить в кинотеатре «Рекорд».

Теги: Общество

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