Марафон уроков счастья пройдет в Нижнем Новгороде

Уроки счастья, актёрского мастерства, музыкальной импровизации, робототехники и многие другие мастер-классы можно посетить на уникальном благотворительном марафоне в Нижнем Новгороде 19 февраля, в воскресенье.

Цель марафона - социализация детей с инвалидностью.

В числе педагогов - ведущая театральных студий, арт-терапевт и художник, детский психолог и социальный педагог, преподаватель ментальной арифметики и многие другие преподаватели, которые проведут множество самых различных уроков — включая уроки физики химии, русского языка, технологии и так далее. Их задача — привить любовь к знаниям. Будут работать также плотницкая, гончарная и ткацкая мастерские,

Марафон будет проходить в кинотеатре «Рекорд».