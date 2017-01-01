Маленькая саровчанка ищет семью

09:54 — 23.01.2017

 Ксения Губенко


Департамент образования Сарова просит откликнуться саровчан, имеющих желание и возможность принять на воспитание девочку 2010 года рождения, оставшуюся без попечения родителей.
Более подробную информацию можно получить в секторе охраны прав детей по адресу: Саров, ул.Гагарина,6, каб.№111, тел. (83130) 4-90- 14.

Теги: Общество

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