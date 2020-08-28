Максимум, который теперь тратят водители на выезде из Нижнего в Борском направлении, - 10 минут

Время проезда в борском направлении и обратно в пиковое время значительно сократилось. Об этом свидетельствует исследование компании «Яндекс», изучившей траффик до открытия борской транспортной системы и после.

Аналитики сервиса Яндекс.Пробки сравнили движение автомобилей за неделю до открытия Борской транспортной инфраструктуры (с 24 по 30 июля) и две недели, выбранные после запуска моста (с 7 по 13 августа 2017 года и с 14 по 20 августа 2017 года).«В августе с понедельника по четверг практически полностью исчезли пробки в обоих направлениях, в то время как на неделе с 24 по 30 июля водители теряли в среду более 50 минут в утренние и вечерние часы пик при движении из Нижнего Новгорода и более 30 минут в пиковые часы в четверг», - говорится в исследовании компании.В пятницу и в выходные на выезде из Нижнего еще в июле водители могли терять около двух часов. «После открытия моста пробка здесь отнимает у водителей не более 10 минут», - зафиксировали аналитики. Вместе с тем, затруднения возникают в районе посёлка Неклюдово и перед ним. «Водители теряли здесь от 30 до 60 минут 11 и 18 августа», - отмечают в «Яндексе».При движении в сторону Нижнего до открытия нового Борского моста пробки также собирались в районе Неклюдово и непосредственно перед мостом. «После открытия нового моста пробки перед ним практически исчезли на протяжении всей недели, но пробки в районе Неклюдово всё ещё отнимают до 10 минут в пятницу вечером и во второй половине дня в воскресенье. И хотя пробки не исчезли вовсе, суммарное время проезда после открытия моста уменьшилось более чем на 30 минут в воскресенье вечером и понедельник утром», – заключили эксперты компании.Напомним, ранее аналитики Яндекс.Пробки заявили, что «открытие нового Борского моста существенно улучшило дорожную ситуацию на въезде и выезде из Нижнего Новгорода».