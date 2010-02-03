Макет памятника Сергию Страгородскому пополнил экспозицию музея в Арзамасе. Его в дар историко-художес твенному музею передал известный нижегородский скульптор Виктор Пурихов.

Расстаться со своей работой, созданной ещё в 2005 году, его побудило празднование 150-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского. Ознакомиться с новым экспонатом могут все посетители арзамасского музея.