Макет памятника Сергию Страгородскому пополнил экспозицию музея в Арзамасе
Макет памятника Сергию Страгородскому пополнил экспозицию музея в Арзамасе. Его в дар историко-художественному музею передал известный нижегородский скульптор Виктор Пурихов.
Расстаться со своей работой, созданной ещё в 2005 году, его побудило празднование 150-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского. Ознакомиться с новым экспонатом могут все посетители арзамасского музея.
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