Лыжные гонки среди воспитанников детдомов пройдут 13 февраля

13 февраля в 10:00 на Щелоковском хуторе состоятся командно-личные соревнования по лыжным гонкам в рамках открытой городской спартакиады среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Соревнования будут проходить по двум возрастным группам: старшая (участники 2000-2002 годов рождения) и младшая (2003 года рождения и моложе). В составе каждой команды выступят три юноши и три девушки.

Победители личных и командных зачетов будут определяться по времени, показанному участниками гонки на дистанции. Спортсмены, вошедшие в тройку лидеров в каждой возрастной группе, будут награждены медалями, дипломами и грамотами.