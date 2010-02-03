Лыжные гонки среди воспитанников детдомов пройдут 13 февраля
13 февраля в 10:00 на Щелоковском хуторе состоятся командно-личные соревнования по лыжным гонкам в рамках открытой городской спартакиады среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Соревнования будут проходить по двум возрастным группам: старшая (участники 2000-2002 годов рождения) и младшая (2003 года рождения и моложе). В составе каждой команды выступят три юноши и три девушки.
Победители личных и командных зачетов будут определяться по времени, показанному участниками гонки на дистанции. Спортсмены, вошедшие в тройку лидеров в каждой возрастной группе, будут награждены медалями, дипломами и грамотами.
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