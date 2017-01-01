Лучшую Татьяну из числа студентов выберут в Нижнем Новгороде

13:57 — 25.01.2017

 Алина Малинина


Шесть Татьян из разных нижегородских вузов примут участие в областном студенческом конкурсе «Татьянин день — 2017», который пройдёт сегодня, 25 января, в театре юного зрителя.

Конкурсантки будут соревноваться в выразительном чтении отрывков из романа «Евгений Онегин», демонстрировать свои творческие способности и представлять свой костюм.

По итогам конкурса компетентное жюри определит победительницу. Все Татьяны, которые примут участие в конкурсе, получат подарки от организаторов и партнеров.

Напомним, Татьянин день — традиционный студенческий праздник, посвященный Дню российского студенчества, проводимый с 1994 года. Учредители конкурса — региональное минобразования, областная ассоциация профсоюзных организаций студентов, Совет ректоров Нижегородской области и другие.

Теги: Общество

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