Лучшей в регионе стала дружина Горьковского автозавода

Лучшей ДНД региона стала дружина Горьковского автозавода. Среди лауреатов дружина ПАЗа и Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Лучших дружинников назвали на заседании областного штаба по координации деятельности народных дружин. В числе лауреатов Руслан Кутуев, народный дружинник из Приокского района Нижнего Новгорода, дзержинец Владимир Рябинин, член народной дружины «Завод имени Я.М. Свердлова», Сергей Спирин, командир народной дружины Советского района Нижнего Новгорода, Николай Травкин, командир народной дружины Канавинского района областного центра. В номинации «Лучшая организация участия граждан в охране общественного порядка среди муниципальных образований Нижегородской области» наибольшее количество баллов набрали Автозаводский район Нижнего Новгорода, городской округ Арзамас и городской округ Выкса.

- Меня радует, что общий уровень преступности в регионе снижается уже несколько лет, - отметил глава региона Валерий Шанцев. – Народные дружины, конечно же, помогают охранять порядок на наших улицах. Однако на всех хулиганов добровольных народных дружин пока не хватает – 2,5 тысячи человек на 3,5 миллиона жителей. При том, что тех же самых муниципалитетов, при которых создаются дружины, у нас около 400. Значит, и дружин должно быть, как минимум, столько же, чтобы в каждом поселении, а муниципалитет у нас иногда объединяет 3-4 поселения, были свои дружинники.

Сейчас в регионе 107 народных дружин.