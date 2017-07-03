Лучшей инклюзивной школой России признана Борская школа №4
Лучшей инклюзивной школой России признана Борская школа №4
Борская школа №4 стала победителем IV Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Москве. Награду представителям школы вручала заместитель министра образования РФ Татьяна Синюгина. Она отметила, что успешная инклюзия возможна только при правильном психолого-педагогическом сопровождении.
- Вне зависимости от оценки жюри, каждый из вас каждый день достигает таких вершин, которые позволяют детям чувствовать себя нужными и востребованными, - подчеркнула министр.
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