Лучшей инклюзивной школой России признана Борская школа №4

Борская школа №4 стала победителем IV Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Москве. Награду представителям школы вручала заместитель министра образования РФ Татьяна Синюгина. Она отметила, что успешная инклюзия возможна только при правильном психолого-педагогическом сопровождении.- Вне зависимости от оценки жюри, каждый из вас каждый день достигает таких вершин, которые позволяют детям чувствовать себя нужными и востребованными, - подчеркнула министр.