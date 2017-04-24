Глава городского округа города Кулебаки Людмила Узякова считает, что решение суда о взыскании с градообразующего предприятия ПАО «Русполимет» 855 млн рублей в пользу бывшего акционера АО «НПО «Авиатехнология» может ввести Кулебакский район в депрессивное состояние.

Людмила Александровна называет требования прежних владельцев металлургического предприятия абсолютно несправедливыми.

— Когда у руля стояли люди из «Авиатехнологии», мы чуть ли не потеряли завод. Говорю это с полным знанием ситуации, поскольку в то время возглавляла налоговую инспекцию района. У предприятия были большие долги как по зарплате, так и по налогам, так что процедуру банкротства можно было начинать в любой момент, — вспоминает Людмила Узякова. — Но, к счастью, в 2004 году пришла новая команда во главе с Виктором Клочаем, которая сделала «Русполимет» одним из ведущих предприятий Нижегородской области. За последние несколько лет объём инвестиций в производство составил более 7,5 млрд рублей. Говорить о том, что нынешний завод что-то должен «Авиатехнологии», неправильно. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему суд принял такое решение. Почему никто не подумал, как оно повлияет на город, на людей? Это будет катастрофа! Ведь сегодня на «Русполимете» работает каждый пятый житель Кулебак, завод обеспечивает львиную долю доходной части бюджета, на его попечении находятся детский и спортивный клубы, музей металлургов… Просим все государственные органы обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а суд — принять справедливое решение.

Напомним, что в январе 2017 года Первый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ПАО «Русполимет» в пользу АО «НПО «Авиатехнология» почти 855 млн рублей. Кулебакское предприятие подало кассационную жалобу на данное решение, рассмотрение которой назначено на 14 мая.

О том, как сами заводчане реагируют требование экс владельца читайте здесь.