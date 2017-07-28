Любой желающий может пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в медпункте Московского вокзала

Сегодня на привокзальной площади Московского вокзала в Нижнем Новгороде стартовала акция по профилактике ВИЧ-инфекции. По данным организаторов, с 6 по 8 сентября с 10:00 до 18:00 в медицинском пункте Московского вокзала любой желающий может пройти бесплатное анонимное тестирование.

Акция организована Министерством здравоохранения РФ и ОАО «Российские железные дороги». В рамках неё специально оборудованный вагон проезжает через всю страну — от Владивостока до Санкт-Петербурга, делая остановки в 24 регионах.Экспресс-тестирование в медпункте Московского вокзала проводят специалисты областного СПИД-центра с обязательным дотестовым и послетестовым консультированием.Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, такие мероприятия становятся в регионе доброй традицией.- В прошлом году 2,5 тыс нижегородцев прошли экспресс-тестирование в одном из крупных торговых центров города, весной этого года был проведен первый футбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных спортсменов, сегодня стартует акция на Московском вокзале, - отметил Сватковский. - Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в регионе лучше, чем в среднем по стране, мы продолжим поддерживать подобные акции. Это позволит привлечь внимание всех жителей области к профилактике заболеваний. Каждый должен следить за состоянием своего здоровья, в том числе проходить тест на ВИЧ.По словам главного врача «Нижегородского областного центра СПИД» Григория Мошковича, на 1 января 2017 года показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области ниже среднероссийского на 21,4%.