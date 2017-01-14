Любителя музыки задержали полицейские в Арзамасе

В пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области рассказали, что полицию вызвал житель улицы Парковой. Молодой человек сообщил, что у него из дома пропала гитара стоимостью 7000 рублей. Ориентировку на инструмент передали нарядам полиции. На одной из близлежащих улиц сотрудники патрульно-постов ой службы обратили внимание на мужчину с гитарой. Это и был похищенный инстумент. 23-летний местный житель сказал полицейским, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитил гитару у своего знакомого, так как с детства мечтал о такой. Теперь он под следствием по уголовному делу о краже. Гитару вернули владельцу. Преступление было раскрыто в течение двух часов.