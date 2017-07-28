Ливни и грозы накроют Нижегородскую область

По данным нижегородских синоптиков, в период с 22 часов 6 сентября до 03 час ночи 7 сентября, начиная с западных районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде, ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, усиление южного ветра до 15 м/с. Непогода сохранится 7 и 8 сентября.

В связи с ухудшением погоды ГУ МЧС по Нижегородской области распространило экстренное предупреждение.Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите сильный дождь.Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укреплённых конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме.Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.На время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.