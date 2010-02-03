Лишь 10% нижегородцев никогда не задерживаются на работе

Большинство нижегородцев после завершения трудового дня вынуждены оставаться на рабочем месте как минимум раз в неделю (74%): 15% задерживаются на работе каждый день, 38% – несколько раз в неделю, 21% – не более одного раза в неделю. Никогда не задерживаются на работе лишь 10% респондентов. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований HeadHunter.

58% респондентов ответили, что после окончания трудового дня остаются на рабочем месте ещё 1-2 часа. 11% задерживаются более чем на 3 часа.

Ежедневные задержки на работе происходят у работников банковской сферы (26%) и госсектора (24%). Несколько раз в неделю приходится задерживаться 53% работников сферы спорта и фитнеса и 52% работников сферы туризма. Никогда не задерживаются на работе 11% работников сферы управления персоналом.

Переработки у нижегородцев, в основном, случаются из-за требований начальства (46%) и срочных поручений (43%). 17% местных респондентов ответили, что они остаются поработать в пустом офисе, поскольку им лучше думается в тишине.