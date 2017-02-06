Льготники Сарова могут получить бесплатную юридическую помощь
Жители Сарова, относящиеся ко льготным категориям, могут получать бесплатные юридические консультации в филиале №33 Межреспубликанск
Прием осуществляется в будние дни с 10-00 до 18-00 (в пятницу – до 17-00). Телефон для предварительной записи – 7-98- 88.
Категории граждан, имеющие право на безвозмездную юридическую помощь:
- члены семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума по Нижегородской области;
- Инвалиды 1 и 2 групп;
- Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, Герои России, Герои Социалистическог
- Несовершеннолетн
- Граждане, признанные судом недееспособными или их законные представители (в случае обращений по защите прав таких граждан);
- Граждане, имеющие трех и более детей;
- Почетные доноры России или СССР;
- Граждане, являющиеся опекунами несовершеннолетн
- Неработающие пенсионеры (получатели пенсий по старости).
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