Льготники Сарова могут получить бесплатную юридическую помощь

Жители Сарова, относящиеся ко льготным категориям, могут получать бесплатные юридические консультации в филиале №33 Межреспубликанск ой коллегии адвокатов (ул.Пионерская, 20а).

Прием осуществляется в будние дни с 10-00 до 18-00 (в пятницу – до 17-00). Телефон для предварительной записи – 7-98- 88.

Категории граждан, имеющие право на безвозмездную юридическую помощь:

- члены семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума по Нижегородской области;

- Инвалиды 1 и 2 групп;

- Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

- Ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, Герои России, Герои Социалистическог о Труда;

- Несовершеннолетн ие, содержащиеся в учреждениях системы профилактики или отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители (за исключением вопросов о помощи в уголовном делопроизводстве );

- Граждане, признанные судом недееспособными или их законные представители (в случае обращений по защите прав таких граждан);

- Граждане, имеющие трех и более детей;

- Почетные доноры России или СССР;

- Граждане, являющиеся опекунами несовершеннолетн их детей;

- Неработающие пенсионеры (получатели пенсий по старости).