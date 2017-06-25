Летняя зима. Град с виноград выпал в Нижегородской области
Летняя зима. Град с виноград выпал в Нижегородской области
Сильный град обрушился на Нижегородскую область. О природной аномалии сообщили жители Кстовского района в социальной сети.
«Вот такой вот градик у нас прошел, размером с вишню, а то и больше, урожай весь побило хорошо, что машина целая», - написал 23 июня Сергей Алешин в группе Кстати... (Новости Нижнего Новгорода) в социальной сети. Местный житель опубликовал фото града. Судя по комментарием, в некоторых районах Нижегородской области град выпал размером с виноград.
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