Сильный град обрушился на Нижегородскую область. О природной аномалии сообщили жители Кстовского района в социальной сети.

«Вот такой вот градик у нас прошел, размером с вишню, а то и больше, урожай весь побило хорошо, что машина целая», - написал 23 июня Сергей Алешин в группе Кстати... (Новости Нижнего Новгорода) в социальной сети. Местный житель опубликовал фото града. Судя по комментарием, в некоторых районах Нижегородской области град выпал размером с виноград.