Лауреатов премии губернатора Нижегородской области «Душа России» наградят 23 декабря

Церемония награждения лауреатов XVI областного конкурса на соискание премии губернатора Нижегородской области «Душа России» в сфере народного художественного творчества пройдёт 23 декабря в Большом зале администрации Нижегородской области в Кремле.

В этот день состоится гала-концерт, на котором выступят лучшие исполнители и творческие коллективы нижегородской области, и торжественная церемония награждения. Имена лауреатов этого года пока не раскрываются. Известно лишь, что в течение 2016 года в рамках конкурса был проведен цикл фестивалей и смотров с целью выявления кандидатов на соискание этой премии. Всего поступило 33 заявки от 21 органа управления культурой администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, среди которых экспертная комиссия определила 11 лауреатов. В рамках торжественной церемонии также состоится выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и презентация блюд национальной кухни.



Премия «Душа России» вручается лучшим исполнителям, творческим коллективам самодеятельного художественного творчества, мастерам декоративно-прикладного искусства Нижегородской области уже шестнадцатый год. Ей награждают за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую деятельность, направленную на освоение народной культуры. Премия присуждается в десяти номинациях: «Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества» (жанры — «Вокально-хоровое искусство», «Хореография», «Театральное искусство», «Инструментальное искусство», «Фольклор»), «Лучший народный мастер самодеятельного декоративно-прикладного и изобразительного искусства», «Лучшее клубное учреждение Нижегородской области», «За заслуги в сохранении и развитии народного, художественного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства», «Лучший народный мастер» самодеятельного декоративно-прикладного и изобразительного искусства», «Лучшее юное дарование». В каждой номинации победителю присваивается звание лауреата, вручаются диплом, денежная премия и памятная статуэтка.