«Лада» врезалась в сломавшийся «КамАЗ» на Бору
«Лада» врезалась в сломавшийся «КамАЗ» на Бору. Пострадали два пассажира легковушки. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции
ДТП произошло в ночь на 30 января на 14-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров. За рулём «Лады» был 20-летний молодой человек, получивший права два года назад. Не справившись с управлением, он влетел в «КамАЗ», стоявший на проезжей части. У 20-летней девушки-пассажир
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