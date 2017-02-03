«Лада» врезалась в сломавшийся «КамАЗ» на Бору. Пострадали два пассажира легковушки. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции .

ДТП произошло в ночь на 30 января на 14-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров. За рулём «Лады» был 20-летний молодой человек, получивший права два года назад. Не справившись с управлением, он влетел в «КамАЗ», стоявший на проезжей части. У 20-летней девушки-пассажир а перелом носа, у 18-летнего парня — множественные ссадины лица, головы. Обоих после оказания медпомощи отпустили.