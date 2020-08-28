Квитанции за электроэнергию нового образца получат нижегородцы в сентябре

Основные изменения в квитанции:

· Номер лицевого счёта в новой форме квитанции расположен в правом верхнем углу, штрих код перенесен в левый верхний угол квитанции.· Таблица «Детализация начислений, оплат на дату печати счета» из нижней части перенесена в левый верхний угол под штрих-код, и её название соответствует расчетному месяцу. Например, «Расчет за август 2017 г.».·Таблица, где отражены начисления за электроэнергию «Расчет стоимости электрической энергии» переименована — «Детализация расчета стоимости электрической энергии».· Добавлена информация о дате и размере последней оплаты: в новой квитанции, она располагается под номером л/с в верхнем правом углу.· Переименована таблица «Самостоятельный расчет по текущим показаниям», например, «Расчет за сентябрь 2017 г.». Она позволяет самостоятельно рассчитать сумму к оплате за потребленную электроэнергию в текущем месяце и оплатить показания сразу, не дожидаясь расчета от поставщика. Этот алгоритм делает расчеты прозрачными для клиента, у потребителей появляется возможность не только контролировать начисления и управлять своими расходами, но и оплачивать счета «месяц в месяц».