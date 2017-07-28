Курьёз в Арзамасе: дворник облил краской машины, которые ему мешали

О художествах на багажниках иномарок в полицию сообщили сами автовладельцы — двое работников организации, расположенной на улице 50 лет ВЛКСМ. В обеденное время они подошли к своим автомобилям и увидели, что обе машины облиты краской. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

На одной из иномарок были также закрашены фары и номера. Полицейские выяснили, что это дело рук 34-летнего дворника. Тот признался, что вышел на работу в свой выходной день, чтобы сделать то, что не успел, - покрасить бордюры на парковке. Но вплотную к этому бордюру оказались припаркованы два автомобиля. Дворник разозлился, облил машины краской и направился выполнять работы в другом месте.

Когда автовладельцы обнаружили это безобразие и рассказали обо всём руководству организации, мститель попытался ситуацию исправить — стал оттирать автомобили жидкостью для снятия краски. Краска стала сниматься вместе с лакокрасочным покрытием.

Одним словом, полицейские возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.



