«Кубок Дружбы» по силовому экстриму прошёл в Дзержинске

Соревнования атлетов из Московской и Нижегородской областей на «Кубок Дружбы» прошли в Джержинске под эгидой ассоциации Российских силачей. В каждую из команд вошло по пять человек, все участники выполняли одинаковые упражнения, а, далее из суммы индивидуальных результатов путем сложения получили командный. Наименьший показатель, и твоя сборная с золотым трофеем.

В первой эстафете удалось победить Егору Петрову из Дзержинска, показавшему чуть менее 36 секунд на финише, перенеся по очереди: штанга – 90 кг, бревно – центнер, «легкая гиря» больше трех пудов и кега в 45 кг. Во второй эстафете победу одержал Андрей Нагорнов из Кстово, лучше других справившийся с «прогулкой фермера» (перенос грузов по 100 кг в каждой руке на расстояние 20 метров) и тройной кантовкой покрышки весом в 320 кг. Ему также не было равных в тяге автобуса и поднимани «камней атласа». Несмотря на такие достижения нижегородцев, меньше времени в командном зачёте на все этапы понадобилось всё же гостям из Московской области.