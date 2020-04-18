Кстовский театр моды «Блюмарин» вновь в числе призёров XXI Национального конкурса

11:32 — 19.04.2017

 Влада Светлова

Кстовский театр моды «Блюмарин» вновь в числе призёров XXI Национального конкурса

11:32 — 19.04.2017

 Влада Светлова


Кстовский театр моды «Блюмарин» вновь в числе призёров XXI Национального конкурса. В четвёртый раз ребятам из кстовского Центра внешкольной работы им. С.А.Криворотовой удалось покорить Москву.

В конкурсе детских театров моды и студий костюма Ассоциации «Золотая игла» в этом году приняли участие около 350 детских коллективов со всей страны. 

На суд строгого конкурсного жюри, бессменным председателем которого является Вячеслав Зайцев, юные кстовские модельеры в представили коллекцию под названием «Пальто - не пальто!». Идея и её воплощение были удостоены второго места в номинации «Человек и окружающая среда», третье место театр получил за свой эскизный проект.

Теги: Губерния

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