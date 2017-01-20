Кстовские ребята из хоккейной команды «Кларк» получили в подарок новую форму

11:24 — 21.01.2017

 Алексей Мелешин


Кстовские ребята из хоккейной команды «Кларк» получили подарок – новую хоккейную форму. 

Дворовый спорт в городе нефтехимиков развивает Комитет управления микрорайонами при поддержке администрации города Кстово. В ведении КУМа семь дворовых команд, зимой они играют в хоккей, летом гоняют футбольный мяч. Занимаются ребята на спортивных площадках во дворах города.
«Кларк» – одна из таких дворовых команд, ребята в ней не профессионалы, они просто играют в свое удовольствие и заряжаются здоровьем. Но любителям тоже нужна форма, а полный комплект плюс экипировка стоят ой как дорого. Не каждой семье под силу экипировка своего маленького спортсмена – приходится привлекать спонсоров и неравнодушных людей.
Поэтому Комитет управления микрорайонами уже в седьмой раз принял участие и победил в конкурсе социально-культурных проектов, который проводит местная нефтяная компания, выиграв долгожданные гранты. Благодаря этому команда «Кларк» получила 14 комплектов хоккейной и 10 комплектов футбольной формы. Каждому юному спортсмену досталось полное обмундирование: краги, налокотники, нагрудник, щитки, шлем, маска, протектор на шею, а также удобное белье.

Теги: Спорт

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