Крупные компании региона подпишут соглашение о сотрудничестве со Службой занятости населения

14 сентября 2017 года в 16.10 на Нижегородской ярмарке в павильоне №1 в рамках VI Международного бизнес-саммита руководитель управления государственной службы занятости населения Нижегородской области Александр Силантьев подпишет соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями региона: «Посуда», «Леони Заволжье», «А.С. и Палитра», «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» и «Оргсинтез ПроЛаб». Соглашение предполагает установление партнерских отношений, направленных на оказание содействия работодателям в подборе необходимых работников, а также развитие современного рынка труда.





Ранее сообщалось, что, по данным управления государственной службы занятости населения Нижегородской области, уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области в 2,5 раза ниже общероссийского. По состоянию на 1 сентября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,4%.

