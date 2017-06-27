Кровлю из свето-прозрачного поликарбоната стали монтировать на стадионе «Нижний Новгород» 09:40 — 27.06.2017 Ольга Севрюгина

Кровля из свето-прозрачного поликарбоната будет смонтирована над зоной трибун и фойе, и защитит зрителей от возможных осадков. Общая площадь покрытия составит около 57 000 кв. м. На самом поле уже смонтированы системы аэрации, дренажа и полива, сейчас монтируется система обогрева игровой площадки. Об этом стало на выездном совещании на стадион, которое провёл губернатор Валерий Шанцев.



«Строители занимаются благоустройством, дорогами, дел сейчас очень много, потому что финишные мероприятия всегда очень трудоёмкие. Ещё человек 500 надо сюда добавлять, чтобы качественно и в срок провести все отделочные работы», - отметил Валерий Шанцев. Сейчас на строительстве задействовано более 2 100 человек.



Активная работа идёт на всех спортивных объектах. « На Бору уже приняли спортивную базу. Сейчас занимаемся тренировочной площадкой около ФОКа Мещерский, также заканчиваем реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске, где начнётся укладка поля. Да и наш нижегородский «Локомотив» встал на реконструкцию», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

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