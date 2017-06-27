Кровлю из свето-прозрачного поликарбоната стали монтировать на стадионе «Нижний Новгород»
Кровлю из свето-прозрачного поликарбоната стали монтировать на стадионе «Нижний Новгород»
«Строители занимаются благоустройством, дорогами, дел сейчас очень много, потому что финишные мероприятия всегда очень трудоёмкие. Ещё человек 500 надо сюда добавлять, чтобы качественно и в срок провести все отделочные работы», - отметил Валерий Шанцев. Сейчас на строительстве задействовано более 2 100 человек.
Активная работа идёт на всех спортивных объектах. « На Бору уже приняли спортивную базу. Сейчас занимаемся тренировочной площадкой около ФОКа Мещерский, также заканчиваем реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске, где начнётся укладка поля. Да и наш нижегородский «Локомотив» встал на реконструкцию», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
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