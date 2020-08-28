В семье нижегородского боксёра, чемпиона Европы Андрея Сироткина случилось радостное событие. Именитый спортсмен стал папой. О пополнении в семействе он сообщил в социальной сети.

«Принимаю поздравления. Сегодня стал папой. Всё здорово. Крепкий здоровый большой. Жена в порядк», - сообщил Андрей Сироткин.Пользователи социальной сети засыпали новоиспеченного отца поздравлениями. «Поздравляю, папу и маму, счастья и здоровья!!!!!» - написал Александр Плетенев. «Андрей, от души поздравляю!!!! Пусть растёт сильным и здоровым!» - пожелала Ирина Трошина.«Нижегородская правда» присоединяется к поздравлениям.- российский боец средней весовой категории, наиболее известный по выступлениям в кикбоксинге в разделе фулл-контакт. Выступал за сборную России в конце 2000-х — начале 2010-х годов, чемпион Европы и мира, многократный победитель и призёр Кубка мира, чемпион России, мастер спорта международного класса. Также является мастером спорта по рукопашному бою и боевому самбо. Начиная с 2014 года выступает в профессиональном боксе, чемпион Азии по версии WBC во втором среднем весе.