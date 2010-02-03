Крематорий в Нижнем Новгороде будет введен в эксплуатацию в марте

Инвестор строительства первого в Нижнем Новгороде крематория перенес сроки открытия на несколько месяцев. Объект будет введен в эксплуатацию в марте 2017 года. Об этом сообщает сайт gipernn.

В настоящее время в крематории завершаются внешние и внутренние отделочные работы. Назначен управляющий предприятием. В здании установлены чешские газовые печи, сделаны морг на 150 мест и три траурных зала. Инвестиции в проект превышают 300 млн рублей.

Город страдает от нехватки мест на кладбищах. В 2014 году местные власти запретили резервировать места для усопших из-за отсутствия свободной земли. Инвестор крематория отмечал, что социально значимый объект будет оказывать услуги по кремации и хранению праха по доступным ценам.