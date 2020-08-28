«Краса России» помогла нижегородской школе

13:44 — 03.09.2017

 

Анна Татаринцева

Анна Татаринцева

«Краса России» помогла нижегородской школе

13:44 — 03.09.2017

 


Депутат Анна Татаринцева внесла свой вклад в подготовку нового учебного года школы №14 им. В.Г. Короленко.


Депутат Анна Татаринцева внесла свой вклад в подготовку школы №14 им. В.Г. Короленко к началу нового учебному года

По инициативе Анны Татаринцевой из бюджета города были выделены денежные средства на приобретение мебели для школы, а именно: раскладные стулья для актового зала, табуреты для столовой, тумбочка и ученические стулья.

- Я рада, что все удачно сложилось, и покупку новой мебели для школы удалось организовать к началу учебного года. Теперь ребята смогут в полной мере без вреда для здоровья заниматься и получать новые знания, - рассказала Анна Валерьевна.

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