«Краса России» помогла нижегородской школе

Депутат Анна Татаринцева внесла свой вклад в подготовку нового учебного года школы №14 им. В.Г. Короленко.

Депутат Анна Татаринцева внесла свой вклад в подготовку школы №14 им. В.Г. Короленко к началу нового учебному годаПо инициативе Анны Татаринцевой из бюджета города были выделены денежные средства на приобретение мебели для школы, а именно: раскладные стулья для актового зала, табуреты для столовой, тумбочка и ученические стулья.- Я рада, что все удачно сложилось, и покупку новой мебели для школы удалось организовать к началу учебного года. Теперь ребята смогут в полной мере без вреда для здоровья заниматься и получать новые знания, - рассказала Анна Валерьевна.