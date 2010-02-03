Контрафактного алкоголя на 8 миллионов рублей продали трое нижегородцев

10:20 — 06.02.2017

 Юлия Полякова


Контрафактного алкоголя на 8 миллионов рублей продали трое нижегородцев. Правоохранители обнаружили 42,4 тысячи «криминальных» бутылок. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, немаркированный алкоголь злоумышленники приобретали у неустановленных лиц, хранили на складах в Канавине и Сормове. 

С января 2015 года по 19 июня 2016-го продукция на постоянной основе перевозилась в торговые павильоны Нижнего Новгорода. Криминальное трио обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере, совершенных организованной группой. Обвиняемые вину признали, они под подпиской о невыезде. 

Дело рассмотрит Канавинский районный суд.

Теги: Криминал

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