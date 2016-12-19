Константин Костин: «Политическая лояльность элит теперь не гарантирует неприкосновенности»

Председатель Правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин дал оценку итогам 2016 года и определил некоторые перспективы года 2017.

Главным внутриполитическим событием года, по мнению Костина, стали выборы в Госдуму, и своеобразной «сенсацией» стала подавляющая победа кандидатов «Единой России» в одномандатных округах.

«Это стало возможным благодаря тому, что „ЕР“ — это единственная партия, которая ежедневно работает по всей стране, и выдвигает своих кандидатов на 100% вакансий выборных должностей всех уровней», — подчеркнул Костин.

В следующем году главной задачей партий станет подготовка к выборам Президента России.

«Несмотря на то, что некоторые парламентские партии находятся в кризисе, большие партии, имеют гораздо больший электоральный потенциал, чем любые новички», — считает Костин. — «Наши парламентские партии „Яблоко“ отражают политические предпочтения практически 85% граждан России. Очевидно, что от них и должны быть кандидаты».

По мнению главы ФоРГО, основной проблемой для организаторов и участников выборов 2017–18 года станет работа с кризисной повесткой.

«Если говорить о задачах, которые стоят перед губернаторами и внутриполитическим блоком, то это как раз работа с негативной эмоцией. В 2016 году это проявилось массовым голосованием за „ЕР“. Посмотрим, как это будет на ближайших региональных выборах. В сегодняшних условиях адекватность оценки реальности и точность прогнозирования приобретают особое значение, потому что цена ошибки высока», — заметил он.

Одним из важнейших аспектов внутриполитической повестки сегодня является напряжение элит. Глава Фонда развития гражданского общества считает, что политическая лояльность элит не гарантирует им неприкосновенности:

«Можно сто раз говорить о своей лояльности, но если ты плохо работаешь, и тем более, если есть факты коррупции, то никто это терпеть не будет», — считает эксперт.

По мнению эксперта, главные критерии оценки эффективности губернаторов, сохранятся.

«Во-первых, политическая эффективность, стабильность, предсказуемость, способность реализовать политические права всех жителей. Второе — это ситуация в экономике, государственное регулирование, стимулирующее развитие экономики, привлечение инвестиций и повышение уровня благосостояния региона. Третье — это антикоррупционная составляющая, борьба с конфликтами интересов».

При этом Костин не исключил в следующем году ряда досрочных выборов губернаторов.

Вместе с тем, размышляя о качественном состоянии региональной политики, аналитик предположил возможность системных изменений в этой области.

«Мне кажется, должна быть предложена в целом модель регионального развития страны. В следующем году, или в ходе президентской кампании это сделать все равно необходимо», — заявил глава ФоРГО.

Комментируя заявления сделанные Главой Фонда развития гражданского общества, руководитель Нижегородского филиала Фонда Евгений Семёнов обратил внимание на то, что «тенденции, обозначенные Костиным, со всей очевидностью проявились и в Нижегородской области. Во-первых, это уверенная победа в одномандатных округах кандидатов от „Единой России“ — Москвина, Панова, Кавинова, Булавинова и Назаровой. Во-вторых, кризис в региональных отделениях некоторых парламентских партий, который выразился в существенной потере электоральной поддержки КПРФ и расколе в нижегородской „Справедливой России“. В-третьих, растущее напряжение в региональных элитах. Последнее обстоятельство не может не вызывать озабоченности федерального центра и, полагаю, что в 2017 году внутриэлитный конфликт в регионе будет локализован тем или иным образом», — заключил Семёнов.