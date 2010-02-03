Конкурс по робототехнике прошёл в Спасском районе

13:29 — 08.02.2017

 Алина Малинина


Ребята из объединения «Робототехника» Сергачского центра детского творчества заняли призовые места в областном конкурсе по робототехнике "Добро пожаловать в будущее!".

7 февраля в Доме детского творчества Спасского района собрались команды юных робототехников из Большемурашкинского, Лысковского, Сокольского, Спасского и Сергачского районов.
Сергачские школьники Смирнов Кирилл и Измайлов Марат заняли 1 место в номинации «Лабиринт» У Козлова Егора в номинации «Кегельринг квадро»  второе место. А Баширов Артем в номинации «Траектория» занял четвертое место. В командном зачете ребята заняли достойное  третье месте.

Организатор конкурса - Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области 

Теги: Губерния

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