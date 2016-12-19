Конкурс «Новый год в чистом дворе» проходит в Нижегородской области

17:54 — 27.12.2016

 Ксения Губенко


До 14 января 2017 года жители Нижегородской области могут принять участие во всероссийском конкурсе на лучшее праздничное оформление дворовых территорий «Новый год в чистом дворе», проходящем в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

«Несмотря на снежную зиму, которая стремится спрятать достижения активных и неравнодушных нижегородцев в благоустройстве дворов, у участников из нашего региона есть отличные шансы достойно показать себя на конкурсе. Интерес у жителей многоквартирных домов к благоустройству своих домов огромен. Недавно значительная группа председателей нижегородских советов многоквартирных домов поддержала проект Партии «Единая Россия» «Наш двор» и выразила намерение участвовать в проекте», - прокомментировал начало конкурса руководитель региональной рабочей группы проекта «Школа грамотного потребителя» в Нижегородской области Александр Рыжов.
Оргкомитет конкурса, в состав которого также входят представители Минстроя РФ, принимает заявки на участие до 14 января 2017 года на электронную почту конкурса «Новый год в чистом дворе» (newyear@cleancountry.ru).

Теги: Жкх

Материалы по теме:

27.12.2016

С начала 2017 года нижегородцы получат за свет квитанции нового формата

Кидать отрывные талоны в специальные ящики больше будет не нужно.

22.12.2016

Взнос на капремонт в 2017 году не увеличат

В новом году он по-прежнему составит 6 рублей 30 копеек с 1 квадратного метра общей площади.

22.12.2016

Управляющие компании отказываются от ветхих домов

Факты расторжения ДУКами договоров управления с собственниками отмечены во многих городах области.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.