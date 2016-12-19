Конкурс «Новый год в чистом дворе» проходит в Нижегородской области

До 14 января 2017 года жители Нижегородской области могут принять участие во всероссийском конкурсе на лучшее праздничное оформление дворовых территорий «Новый год в чистом дворе», проходящем в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

«Несмотря на снежную зиму, которая стремится спрятать достижения активных и неравнодушных нижегородцев в благоустройстве дворов, у участников из нашего региона есть отличные шансы достойно показать себя на конкурсе. Интерес у жителей многоквартирных домов к благоустройству своих домов огромен. Недавно значительная группа председателей нижегородских советов многоквартирных домов поддержала проект Партии «Единая Россия» «Наш двор» и выразила намерение участвовать в проекте», - прокомментировал начало конкурса руководитель региональной рабочей группы проекта «Школа грамотного потребителя» в Нижегородской области Александр Рыжов.

Оргкомитет конкурса, в состав которого также входят представители Минстроя РФ, принимает заявки на участие до 14 января 2017 года на электронную почту конкурса «Новый год в чистом дворе» (newyear@cleancou ntry.ru ).