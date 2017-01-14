Компенсации нуждающимся семьям увеличены в Нижегородской области

С 1 января 2017 года в регионе приостановлены компенсации за ЖКУ ветеранам труда и за проезд пенсионерам, чей доход превышает 20 тысяч рублей в месяц. Такая мера позволила увеличить ежемесячные соцпособия малоимущим семьям со 100 до 500 рублей на семью и со 150 до 300 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Например, семья из пяти человек (супруги и трое детей) с доходом 21 тысяча рублей в месяц в январе получит социальную помощь в виде выплаты пособия в размере 1700 руб в месяц (на конец 2016 года размер пособия составлял 700 руб). Таким образом, объем соцподдержки малоимущим семьям увеличен в 2,5 раза.

Если гражданин получает пенсию меньше 20 тысяч руб и не имеет других источников дохода, выплаты ему не приостановлены.

Такую же планку установили для своих пенсионеров в Республике Татарстан. В других регионах соцвыплаты прекращаются, если доход ветерана составляет 16 тысяч рублей, в Саратовской области — 12 576 рублей, в Астраханской области обсуждается сумма в 7 119 рублей. Ниже чем в Нижегородской области установлен доход пенсионера в Волгограде, Самаре, Перми, Ульяновске.