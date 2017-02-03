Компания по доставке пиццы заплатит штраф за зарплату ниже МРОТ

16:52 — 31.01.2017

 Полина Кульбякина


В ходе внеплановой проверки ООО «Коммерс-Групп», занимающейся доставкой пиццы, выяснилось, что компания в 2016 году выплачивала своему сотруднику — оператору колл-центра — зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Госинспекция также установила, что руководство предприятия нарушало сроки выплаты зарплаты и не предоставлял время для отдыха в течение рабочего дня. Работодателю выдано предписание устранить нарушения, должностное лицо привлечено к административной ответственности — штрафу в 5 тыс рублей.

Напомним, что с 1 января 2017 года минимальный размер оплаты труда в Нижегородской области составляет 7,5 тыс рублей.

Теги: Экономика

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