Команда Приволжского округа Росгвардии выиграла чемпионат по рукопашному бою

13:39 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Команда Приволжского округа Росгвардии выиграла чемпионат по рукопашному бою. Взяли четыре «золота», «серебро» и три «бронзы». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа войск Национальной гвардии России.

Всего на соревнования памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. в Кстово съехались 12 команд от округов и военных институтов Росгвардии. Среди 96 участников чемпионата было 2 заслуженных мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 23 мастера спорта, 36 кандидатов в мастера спорта, 33 спортсмена-разрядника, среди которых чемпионы мира, Европы, России. Второе место заняла команда Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, третье у Сибирского округа.

Теги: Общество

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