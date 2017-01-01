Команда Приволжского округа Росгвардии выиграла чемпионат по рукопашному бою. Взяли четыре «золота», «серебро» и три «бронзы». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа войск Национальной гвардии России.

Всего на соревнования памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. в Кстово съехались 12 команд от округов и военных институтов Росгвардии. Среди 96 участников чемпионата было 2 заслуженных мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 23 мастера спорта, 36 кандидатов в мастера спорта, 33 спортсмена-разря дника, среди которых чемпионы мира, Европы, России. Второе место заняла команда Северо-Кавказско го округа войск Росгвардии, третье у Сибирского округа.