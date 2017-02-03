Коллекторы «давили» на нижегородца, рассказав о долге его работодателю

10:06 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Коллекторы «давили» на нижегородца, рассказав о долге его работодателю. За нарушение закона придётся ответить. Участников этой истории называет прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода. 

Мужчина взял 30 тысяч рублей в ООО «Срочноденьги» и в срок деньги не вернул. Право требования организация уступила ООО «Агентство ликвидации долгов», которое стало направлять запросы работодателю должника, чтобы тот поговорил с работником о долге, тем самым нарушив закон «О потребительском кредите (займе)».

Действия пресекла прокуратура. В адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Теги: Криминал

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