Количество вакансий для студентов и выпускников за 2016 год выросло на 18%

Количество вакансий для студентов и выпускников на нижегородском рынке труда выросло за 2016 годна 18% (что составляет 9% вакансий от всех рабочих мест), а количество резюме — на 7%. Эти данные стали известны благодаря исследованию, которое провел специально ко Дню студентов сайт по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru).

Согласно этому исследованию, конкуренция среди начинающих специалистов одна из самых высоких в регионе — 13 соискателей претендуют на одну открытую вакансию. Наиболее востребованными кадрами среди начинающих были специалисты по продажам (32%) и административный персонал (22%). В этих же сферах нижегородскими студентами размещено наибольшее количество резюме. Далее по убыванию популярности следуют сферы: «Консультировани е», «Информационные технологии, интернет, мультимедиа», «Производство, технологии». По мнению студентов и выпускников, наименее предпочтительным и являются предложения работы в сферах «Юриспруденция» (4%), «Страхование» (3%) и «Медицина» (3%).

Кроме того, оказалось, что молодые специалисты Нижегородской области вполне адекватно оценивают себя на рынке труда, и, вопреки распространенном у мнению о завышенных зарплатных ожиданиях выпускников, большинство из них(51%) согласны работать за 15–20 тысяч рублей. А эта сумма вполне соответствует предложению работодателей.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter 9—23 января 2017 года.