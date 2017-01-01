Количество вакансий для студентов и выпускников за 2016 год выросло на 18%
Количество вакансий для студентов и выпускников на нижегородском рынке труда выросло за 2016 годна 18% (что составляет 9% вакансий от всех рабочих мест), а количество резюме — на 7%. Эти данные стали известны благодаря исследованию, которое провел специально ко Дню студентов сайт по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru).
Согласно этому исследованию, конкуренция среди начинающих специалистов одна из самых высоких в регионе — 13 соискателей претендуют на одну открытую вакансию. Наиболее востребованными кадрами среди начинающих были специалисты по продажам (32%) и административный персонал (22%). В этих же сферах нижегородскими студентами размещено наибольшее количество резюме. Далее по убыванию популярности следуют сферы: «Консультировани
Кроме того, оказалось, что молодые специалисты Нижегородской области вполне адекватно оценивают себя на рынке труда, и, вопреки распространенном
Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter 9—23 января 2017 года.
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