Количество пожаров в Нижнем Новгороде снизилось на 10%

14:09 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина

Количество пожаров в Нижнем Новгороде снизилось на 10%

14:09 — 14.04.2017

 Полина Кульбякина


С начала 2017 года в приволжской столице произошло 160 пожаров, в которых погибли 16 человек, в том числе один ребёнок. Для сравнения в прошлом году пожаров было на 16 больше. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя 1 отряда ФПС по Нижегородской области Александра Крамаря.

В этом году 29% погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения, 48% погибших — пенсионеры, 21% — лица без определенного рода занятий.

— Синоптики прогнозируют засушливое лето. Все мы помним напряженную обстановку 2010 года, поэтому наша работа сейчас должна быть направлена на то, чтобы максимально предотвратить случаи возникновения пожаров и минимизировать последствия, — подчеркнул заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев.

Теги: Происшествия

178

Материалы по теме:

14.04.2017

Пожароопасный сезон в Нижегородской области будет открыт с 17 по 28 апреля

Сначала – по югу региона.

13.04.2017

Усиление ветра ожидается в Нижегородской области

Порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

13.04.2017

На 170 тысяч рублей оштрафовали компанию и её руководство за несчастный случай

Водителю мусоровоза раздробило руку.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.