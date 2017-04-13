Количество пожаров в Нижнем Новгороде снизилось на 10%

С начала 2017 года в приволжской столице произошло 160 пожаров, в которых погибли 16 человек, в том числе один ребёнок. Для сравнения в прошлом году пожаров было на 16 больше. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя 1 отряда ФПС по Нижегородской области Александра Крамаря.

В этом году 29% погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения, 48% погибших — пенсионеры, 21% — лица без определенного рода занятий.

— Синоптики прогнозируют засушливое лето. Все мы помним напряженную обстановку 2010 года, поэтому наша работа сейчас должна быть направлена на то, чтобы максимально предотвратить случаи возникновения пожаров и минимизировать последствия, — подчеркнул заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев.