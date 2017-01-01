Количество маленьких нижегородцев, получающих детское питание бесплатно, увеличилось на 30%

Количество маленьких нижегородцев, получающих детское питание бесплатно, за последний год увеличилось с 5,2 до 7,5 тысяч, или на 30 процентов.

Кроме того, ещё свыше 9 тысяч семей приобретают молочные продукты за личные средства.

Бесплатное питание для детей первого года жизни предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величину двух прожиточных минимумов (17 458 руб.). Для детей в возрасте от одного до двух лет — при среднедушевом доходе семьи, не превышающем величину одного прожиточного минимума, установленную правительством Нижегородской области (8 729 руб.).

Как сообщила начальник управления по труду и работе с населением администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко, продукты молочной кухни, выпускаемые на собственной производственной базе, изготавливаются из высококачественного молока с использованием живой грибковой закваски и не содержат красителей и консервантов. Весь ассортимент молочных кухонь богат полезными бактериями, необходимыми для поддержания и восстановления микрофлоры кишечника ребенка, повышения его иммунитета.

Высокий уровень качества выпускаемой на базе нижегородских молочных кухонь продукции подтвердила и последняя проверка Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребления и благополучия человека по Нижегородской области. По словам Галины Гуренко, недостатков при проверке муниципальных молочных кухонь и раздатков не выявлено.