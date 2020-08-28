40-летний сотрудник АО «Ветлугахлеб» получил ожоги лица, рук и ног во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошёл во время розжига котла. Кочегару не удалось разжечь его с первого раза. Из-за недостаточной вентиляции топки скопились газы, и при очередной попытке розжига произошла вспышка пламени. Работник получил ожоги 25% тела, а также ожоговый шок первой степени. Травмированный мужчина был доставлен в Ветлужскую центральную районную больницу. В данный момент проводится расследование, причины несчастного случая устанавливаются.