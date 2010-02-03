Книгу, провоцирующую подростков на самоубийство, обнаружили в продаже в Дзержинске. Магазин оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, по результатам психолого-педаго гической экспертной оценки книги установлено: текст можно рассматривать как провоцирующий или мотивирующий к суицидальному поведению детей и подростков. ООО «Книга» суд признал виновным в нарушении требований распространения среди детей продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью, развитию и оштрафовал. Книги конфисковали.