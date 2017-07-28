Книгу о политических репрессиях представили в Нижнем Новгороде

В областной Книге памяти жертв политических репрессий более 32 тысяч фамилий. Авторы нового исследования считают, что список этот далеко не полный. При работе над книгой использовались документы нижегородских архивов, комплекты местных периодических изданий 1917-1950-х годов. Об этом сообщает Нижегородское историческое общество «Отчина», под эгидой которого вышло издание.

Книгу представили в областной организации Союза писателей России. Презентация состоялась также в Москве — в обществе «Двуглавый орёл». Над книгой работали кандидат юридических наук, историк правоохранительных и судебных органов Александр Беляков, церковный историк, краевед Ольга Дёгтева, доктор исторических наук Ольга Сенюткина, действительный член Историко-родословного общества в Москве, член комиссии при губернаторе Нижегородской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Станислав Смирнов, который также выступил составителем и редактором издания.

Авторы исследовали, в частности, такие темы как муромское восстание, курмышский мятеж, кулацкая операция, «нижегородские острова» ГУЛага. Книга, в которой более 500 страниц, проиллюстрирована уникальными фотографиями из государственных и частных архивов — их свыше 50.



