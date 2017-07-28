Книги нижегородских писателей Валерия Сдобнякова и Владимира Чугунова представят на крупнейших ярмар
Книги нижегородских писателей Валерия Сдобнякова и Владимира Чугунова представят на крупнейших ярмар
Ярмарка Liber пройдет в Мадриде 4 — 6 октября в выставочном комплексе IFEMA.
На крупнейшей в Европе, Франкфуртской международной книжной ярмарке нижегородские издания можно будет оценить 11 — 15 октября.
А книжная ярмарка в Белграде пройдёт 22 — 30 октября.
Справка «НП»
В мае 2017 года книги Владимира Чугунова и Валерия Сдобнякова выставлялись на международной книжной выставке-ярмарке в Варшаве. Произведения наших земляков неоднократно были отмечены всероссийскими и международными литературными премиями
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