Книги нижегородских писателей Валерия Сдобнякова и Владимира Чугунова представят на крупнейших ярмар 09:17 — 14.09.2017 Ольга Севрюгина

В октябре сразу на трёх европейских книжных выставках-ярмарках будут представлены книги нижегородских писателей. Это «Лестница» и «Говорящее дерево Валерия Сдобнякова и «Мечтатель», «Невеста» и «Провинциальный апокалипсис» Владимира Чугунова.



Ярмарка Liber пройдет в Мадриде 4 — 6 октября в выставочном комплексе IFEMA.



На крупнейшей в Европе, Франкфуртской международной книжной ярмарке нижегородские издания можно будет оценить 11 — 15 октября.



А книжная ярмарка в Белграде пройдёт 22 — 30 октября.



Справка «НП»



В мае 2017 года книги Владимира Чугунова и Валерия Сдобнякова выставлялись на международной книжной выставке-ярмарке в Варшаве. Произведения наших земляков неоднократно были отмечены всероссийскими и международными литературными премиями

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