Клуб «Нижний Новгород» завоевал путёвку в высшую лига «А»

12:39 — 21.04.2017

 Дмитрий Витюгов

Клуб «Нижний Новгород» завоевал путёвку в высшую лига «А»

12:39 — 21.04.2017

 Дмитрий Витюгов


За два тура до завершения чемпионата России нижегородские волейболисты досрочно обеспечили себе первое место в финальном раунде турнира высшей лиги «Б».

В эти дни в нижегородском физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье» проходит второй круг решающего этапа. Напомним, что до этого в Тюмени подопечные Игоря Шулепова выиграли все пять матчей, а теперь уже на родной площадке приплюсовали в свою копилку ещё три победы. С одинаковым счётом 3:0 были обыграны «Подмосковье» (Московская область), «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) и ВК «Владимир».

Таким образом, за два тура до финиша «Нижний Новгород» стал недосягаемым для конкурентов. Но болельщики имеют возможность посетить оставшиеся матчи соревнований. Так, 22 апреля волжане сыграют с «Технологом-Белогорье» (Белгород), а 23-го числа проведут заключительный поединок против ВК «Тюмень».

Теги: Спорт

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