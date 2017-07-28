Кировские коммунисты поставили местным властям в пример Минниханова и Шанцева

Кировские коммунисты поставили местным властям в пример Рустама Минниханова и Валерия Шанцева. Об этом сообщил кировский информационный портал Newsler.



По информации издания, в Кирове прошли дебаты кандидатов в губернаторы области. Участники обсудили дальнейшую жизнь и развитие региона.



Кандидат от коммунистической партии, лидер кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев, как сообщили журналисты портала, обратил внимание присутствующих на высокую смертность в регионе, коррупцию, госдолг и дефицит бюджета. При этом он отметил, что знает выход. «Нужно делать замещение, от коммерческих банков переходить к федеральному бюджету, делать рассрочку платежей, — приводит слова Мамаева Newsler. - Откуда взять деньги? Есть лесной ресурс — это тот золотой запас, который есть в Кировской области». По словам Мамаева, этот ресурс нужно отдать на торги и выбрать наиболее перспективных инвесторов.



«Вы посмотрите, как ведет себя президент Татарстана Минниханов, как губернатор Нижегородской области Шанцев себя ведет. Они же регулярно приглашают к себе всех крупных налогоплательщиков, и они ему ставят проблемы на повестку дня, и исполнительная власть их решает», — процитировали главу кировского обкома КПРФ журналисты портала.



Ранее сообщалось, что, по данным Нижегородстата, с 2005 года объем инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос почти в четыре раза, до 229 млрд рублей.



Напомним, в 2014 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал госпрограмму «Развитие инвестиционного климата Нижегородской области». Документ, в частности, предполагает предоставление налоговых льгот приоритетным инвестиционным проектам, организационное сопровождение инвестпроектов, направленных на создание новых рабочих мест в регионе, и другие меры поддержки.





