Кирилл Культин: "Я виноват перед теми, кто доверял мне и семьей"

Глава администрации Кстовского района Кирилл Культин вину свою не признает и факт взятки отрицает. Чиновника задержали 6 сентября. Он получил взятку в 1.5 млн рублей. В Московском районном суде ему была избрана мера пресечения.

«Деньги я не брал, моих отпечатков нигде нет», - сказал на суде Кирилл Культин. «Как сейчас обстоят дела у Кстовского водоканала?» - спросили журналисты у главы. «Плохо. Его хотят забрать в частную собственность», - ответил Культин.«Я виноват перед теми, кто доверял мне и семьей», - подытожил чиновник.Главу администрации Кстовского района Кирилла Культина заключили под стражу до 5 ноября