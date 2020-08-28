Автор фото: Наталья Суханова
Кинотеатр «Орлёнок» открылся после ремонта
Новый зрительный зал готов принять до 250 человек (до ремонта вместимость зала была на 300). Здесь отремонтировали пол и заменили кресла.
На ремонтные работы было потрачено около 2,5 миллиона рублей. Накануне открытия кинотеатра сотрудники отладили и протестировали оборудование. В рамках проекта «Настоящее кино» с 31 по 6 сентября кинотеатр покажет драму Арно Деплешена «Призраки Исмаэля». А в сентябре в обновлённом кинотеатра пройдёт II Международный фестиваль короткометражного кино
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