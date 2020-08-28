Кинотеатр «Орлёнок» открылся после ремонта

На ремонтные работы было потрачено около 2,5 миллиона рублей. Накануне открытия кинотеатра сотрудники отладили и протестировали оборудование. В рамках проекта «Настоящее кино» с 31 по 6 сентября кинотеатр покажет драму Арно Деплешена «Призраки Исмаэля». А в сентябре в обновлённом кинотеатра пройдёт II Международный фестиваль короткометражного кино