Керженский заповедник примет участие в фестивале «Путешествие по России»

09:59 — 06.02.2017

 Ольга Севрюгина


Керженский заповедник примет участие в фестивале «Путешествие по России», который будет проходить в Москве до конца февраля. В рамках кинопоказа будет представлен фильм, снятый Керженским заповедником - «Ранняя весна на глухарином току». Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Фестиваль, который проводится в рамках Года экологии в России, пройдет на площадках кинотеатров «Космос» и «Звезда». В программе несколько блоков. Это кинопоказы документальных и художественных фильмов о России: «100 лет заповедной системе России», «Российская Арктика», «Многонациональная Россия» и встречи с режиссерами и съемочными группами, а также - цикл встреч с ведущими российскими экологами, зоологами и путешественниками, названный - «Герои нашего времени». В рамках блока показов «100 лет заповедной системе России» 25 февраля, в 19.00 в кинотеатре «Космос» состоится показ фильма Керженского заповедника «Ранняя весна на глухарином току» (режиссер Елена Коршунова). Презентуют фильм на фестивале сотрудники Керженского заповедника Евгений Николаевич Коршунов, методист отдела экологического просвещения, биолог, фотограф и оператор видеосъемки и Андрей Евгеньевич Волков, орнитолог, кандидат географических наук.

Теги: Экология

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