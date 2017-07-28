Картины Яблонской, Дейнеки и Пименова из собрания Третьяковки смогут увидеть нижегородцы 16:13 — 06.09.2017 Ольга Севрюгина

Как сообщают организаторы, нижегородцам будут представлены такие знаменитые работы из собрания Третьяковской галереи, как «Утро» Татьяны Яблонской, «На балконе» Александра Дейнеки,«Окно» Юрия Пименова, «В самолете» Александра Лабаса. Кроме того, посетители увидят произведения из собрания Института русского реалистического искусства – полотна Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Алексея Грицая, Виктора Попкова, братьев Алексея и Сергея Ткачевых, Георгия Савицкого и многих других. Среди экспонатов из коллекции ИРРИ – «Портрет артистки балета Усовой» художника Евгения Фролова, прозванного «нижегородским голландцем».

Нижний Новгород стал третьим из семи городов страны, которые принимают эту выставку. «Мы очень рады, что наш музей вошел в маршрут этой выставки. Любой проект с известными столичными музеями, где представлены известнейшие авторы, для нас большая удача и ответственность. Мы работаем с Третьяковской галереей не один год: в прошлом году делали несколько проектов – например, выставка «На рубеже веков», в будущем запланирован еще ряд выставок», - рассказал директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин.

Как сообщил представитель организаторов проекта, директор нижегородского филиала компании «Ингосстрах» Алексей Рыжов, уникальность выставки в Нижнем Новгороде заключается в том, что именно здесь будут представлены полотна из собрания трех музеев - Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства и Нижегородского государственного художественного музея.

«Выставка предлагает зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию, погрузиться в историю нашей Родины. Окно из века в век, окно в мастерской художника, окно с видами русских пейзажей, окно в новом доме и вид из окна традиционной деревенской избы, вид из окна поезда или автомобиля. Окно как погружение – в искусство, в мир художника, в саму живопись», - пояснил Алексей Рыжов.

Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» будет работать с 8 сентября по 15 октября 2017 года в НГХМ (Кремль, 3). Вход свободный.

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