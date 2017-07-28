Картины Яблонской, Дейнеки и Пименова из собрания Третьяковки смогут увидеть нижегородцы
Картины Яблонской, Дейнеки и Пименова из собрания Третьяковки смогут увидеть нижегородцы
Нижний Новгород стал третьим из семи городов страны, которые принимают эту выставку. «Мы очень рады, что наш музей вошел в маршрут этой выставки. Любой проект с известными столичными музеями, где представлены известнейшие авторы, для нас большая удача и ответственность. Мы работаем с Третьяковской галереей не один год: в прошлом году делали несколько проектов – например, выставка «На рубеже веков», в будущем запланирован еще ряд выставок», - рассказал директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин.
Как сообщил представитель организаторов проекта, директор нижегородского филиала компании «Ингосстрах» Алексей Рыжов, уникальность выставки в Нижнем Новгороде заключается в том, что именно здесь будут представлены полотна из собрания трех музеев - Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства и Нижегородского государственного художественного музея.
«Выставка предлагает зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию, погрузиться в историю нашей Родины. Окно из века в век, окно в мастерской художника, окно с видами русских пейзажей, окно в новом доме и вид из окна традиционной деревенской избы, вид из окна поезда или автомобиля. Окно как погружение – в искусство, в мир художника, в саму живопись», - пояснил Алексей Рыжов.
Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» будет работать с 8 сентября по 15 октября 2017 года в НГХМ (Кремль, 3). Вход свободный.
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